POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Ein brauner Audi A 3 wurde in der Zeit von Donnerstag (02.03.), gegen 18.50 Uhr, bis Freitag (03.03.), gegen 7.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Audi war nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in der Pozzistraße auf einem Parkplatz neben den Hausnummern 1 bis 3 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich die hintere rechte Stoßstangenecke des Fahrzeugs. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Petersberg. Am Donnerstag (02.03.) wurde ein anthrazitfarbener 3er BMW Kombi von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW war nach aktuellem Kenntnisstand in der Zeit von 8 Uhr bis 13.15 Uhr auf einem Parkplatz im Weiherweg ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Vermutlich stieß der unbekannte Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW und beschädigte beide Türen auf der Beifahrerseite. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301.

Polizeistation Fulda

HEF

Kinderwagen touchiert - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.03.), gegen 11:15 Uhr, wollte nach derzeitigen Erkenntnissen eine 29-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld mit einem Kinderwagen und darin liegendem Kind den Fußgängerweg in der Uffhäuser Straße überqueren. Als sich der Kinderwagen bereits auf dem Fußgängerüberweg befand, touchierte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin diesen. Mutter und Kind wurden glücklicherweise nicht verletzt. Auch der Kinderwagen blieb unbeschädigt. Die Fahrerin fuhr jedoch weiter in Richtung Markt, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Nach momentanem Kenntnisstand soll es sich bei dem Auto um einen dunkelblauen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Als eine 62-jährige Autofahrerin am Samstag (04.03.) zu ihrem in der Volkmarstraße abgeparkten Hyundai kam, stellte sie Beschädigungen im Bereich des Kotflügels auf der Fahrerseite fest. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor, gegen 12:30 Uhr, einen weißen Kleinbus beobachtet, der nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beim Ausparken rückwärts gegen den geparkten Hyundai gestoßen war. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle in Richtung Altenburger Straße, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem geparkten Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

