POL-OH: A7: Verkehrsbehinderungen nach LKW-Unfall

Fulda (ots) - Einbruch in Doppelhaushälften Hünfeld. Unbekannte brachen am Freitagabend (03.03.), zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr, im Edith-Stein-Weg und in der Bodelschwinghstraße in zwei Doppelhaushälften ein. Die Täter hebelten Terrassentüren auf, durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck im Gesamtwert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das ...

