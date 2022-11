Polizei Mettmann

POL-ME: Nach schwerem Verkehrsunfall: 51-Jähriger verstorben - Langenfeld - 2211093

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete, kam es am Mittwochmorgen (17. November 2022) an der Berghausener Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51 Jahre alter Mann von einem Auto angefahren und dabei schwerstverletzt wurde (siehe Link OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5372994).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann am Montag (21. November 2022) mitgeteilt wurde, erlag der 51-Jährige nun am Sonntag (20. November 2022) seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs dauern nach wie vor noch an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell