Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 22-Jähriger nach mutmaßlichem Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Schwerin (ots)

Ein 22-jähriger Marokkaner befindet sich derzeit nach Verdacht des Ladendiebstahls in Untersuchungshaft. Dem in Schwerin lebenden Mann wird vorgeworfen, am 30.9. gegen 17.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Hamburger Allee mehrere Waren entwendet zu haben, darunter ein Messer. Der polizeibekannte Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin einen Untersuchungshaftbefehl erlassen und den Vollzug angeordnet. Der Marokkaner wurde in die JVA Bützow gebracht. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Schwerin.

