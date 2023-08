POL-OE: Alkoholisiert am Steuer

Attendorn (ots) - Attendorn. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 20.08.2023 gegen 20:25 Uhr im Bereich der Kreisstraße 17 in Attendorn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 37 jähriger Kradfahrer aus Lennestadt die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Repe. In Höhe der Einmündung Berlinghausen kam es zum Zusammenstoß mit dem Kraftfahrzeug eines 54 jährigen Kreuztalers. Dabei kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte ...

mehr