POL-MTK: Sachschäden nach Einbrüchen in Schwalbach und Flörsheim +++ Mit Drogen in der Tasche in Verkehrskontrolle geraten +++ Betrunken am Steuer erwischt

1. Hoher Sachschaden nach Einbruch in Sportlerheim, Schwalbach am Taunus, Am Sportplatz, bis Dienstag, 27.12.2022

(jn)Wohl in der Nacht zum Dienstag hatten es ein oder mehrere unbekannte Täter auf ein Schwalbacher Sportlerheim abgesehen. Den Spuren am Tatort in der Straße "Am Sportplatz" zufolge beschädigten die Unbekannten bei ihrem Versuch, gewaltsam in das Vereinsheim einzudringen, mehrere Fenster und brachen auch in den Räumlichkeiten Zugangstüren auf. Ob den Einbrechern etwas in die Hände fiel, ist aktuell noch unklar. Der entstandene Sachschaden lässt sich aktuell mit mindestens 2.000 Euro beziffern.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

2. Täter gehen bei Einbruch in Kiosk leer aus, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Mittwoch, 28.12.2022, 02:35 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht sind unbekannte Täter in einen Kiosk in Flörsheim eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach hebelten sie hierfür gegen 02:35 Uhr ein Fenster auf und betraten das Geschäft in der Kapellenstraße. Beim Versuch, eine weitere Tür in den Räumlichkeiten gewaltsam zu öffnen, lösten sie den Alarm aus und flüchteten unverrichteter Dinge mit leeren Händen. Als die gegen 03:00 Uhr alarmierten Beamten am Tatort eintrafen, fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

3. Vier Ermittlungsverfahren nach nächtlichen Verkehrskontrollen, Landesstraße 3018, zwischen Hofheim und Zeilsheim, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Mittwoch, 28.12.2022, 01:15 Uhr bis 02:45 Uhr

(jn)Bei einer dienststellenübergreifenden Verkehrskontrolle der Polizeistationen Eschborn, Hofheim und Flörsheim wurden in der vergangenen Nacht zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf der L 3018 ins Visier genommen und auch hinsichtlich ihrer Fahrtauglichkeit überprüft. Dabei wurden Personen sowie Fahrzeuge durchsucht, die aus Richtung Zeilsheim kamen und in Fahrtrichtung Hofheim unterwegs waren. Zwischen 01:15 Uhr und 02:45 stellten die Polizisten bei zwei 21 Jahre alten Fahrzeuginsassen aus Hofheim Drogen sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Zudem reagierte ein Atemalkoholtest bei einem 42-jährigen Autofahrer aus Kelkheim mit einem Wert von etwa 1,3 Promille, weshalb er zwecks Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheines mit auf die Hofheimer Wache kam.

Fast zeitglich fiel einer Streife aus Eschborn gegen 02:35 Uhr ein 35-jähriger BMW-Fahrer in der Königsteiner Straße in Bad Soden auf. Auch er muss sich infolge eines Alkoholwertes jenseits der 1,1 Promille auf ein Strafverfahren einstellen. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

