Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Drolshagen (ots)

Am Montag (21. August) hat sich gegen 08:30 Uhr im Kreuzungsbereich Kreisstraße 15 / Industriestraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos ereignet. Dabei befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Wagen die Straße in Richtung Drolshagen und wollte in Richtung Industriestraße abbiegen. Ihr entgegen kam eine 39-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführerinnen verletzt wurden. Die 39-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 32-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung durch ein Rettungswagenteam vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell