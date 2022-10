Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an sieben Fahrzeugen- Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Pappelbreite, Parkplatz Eventcenter, Sonntag, 23.10.2022, 12.00 Uhr - 14.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (köh) - Unbekannte Täter beschädigten sieben abgestellte Fahrzeuge im hinteren Bereich des Parkplatzes am Eventcenter.

An den Autos unterschiedlicher Fahrzeugmarken traten Unbekannte am Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr die Seitenspiegel ab, zerkratzen den Lack und schlugen Fahrzeug- sowie Seitenscheiben ein und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.100 Euro.

Laut Zeugenaussagen wurden zu diesem Zeitpunkt zwei bis vier Jugendliche in Tatortnähe gesehen. Einer davon mit einem Fahrrad und ein weiterer mit einem Mofa. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern oder den Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Nörten-Hardenberg unter 05503-915230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell