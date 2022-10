POL-NOM: Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Uslar (ots) - L 548 (js) Parkplatz "Neuer Teich", 24.10.22, 11.00 h bis 13.45 h Ein bisher unbekannter Täter gelangte durch Einschlagen der Heckscheibe in einen zum Parken abgestellten PKW Audi und entwendete daraus eine Reisetasche mit diverser Bekleidung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.450 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 ...

