Polizei Dortmund

POL-DO: 20-Jährige in Dortmund-Eving vom Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0077

Eine 20-jährige Dortmunderin ist am Montagmorgen (17. Januar) von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ihren ersten eigenen Angaben zufolge war die junge Frau gegen 7.50 Uhr auf der Kemminghauser Straße unterwegs und überquerte die Einmündung des Süggelwegs in Richtung Westen. Plötzlich näherte sich von rechts ein Fahrzeug - vermutlich ein grauer SUV - und fuhr die 20-Jährige an. Sie prallte gegen die Motorhaube und konnte noch einen Sturz auf die Straße verhindern. In der Erwartung, der Autofahrer würde anhalten, begab sich die Dortmunderin auf den Gehweg. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch einfach fort. Er soll eine Glatze gehabt haben und zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Auto und/oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Eving unter Tel. 0231/132-2521 zu melden.

