Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkersunfall, Zeugenaufruf an LKW-Fahrer

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, OT Gehrenrode, Landesstr. 489, Ortsausgang von Gehrenrode. Zeit: Montag, 24.10.2022, gegen 06:55 Uhr. Eine Suzuki-Fahrerin aus Bad Gandersheim befuhr die Landesstr. 489, von Gehrenrode kommen, in Richtung Lamspringe. Ihr entgegen kam eine Renault-Fahrerin aus Lamspringe und in der langgezogenen dortigen Kurve kam es zum Verkehrsunfall, wobei beide linke Außenspiegel sich touchierten und splitterten. Auch entstanden Streifschäden an den Karosserieteilen und der Gesamtsachschaden wurde auf 1200.- Euro geschätzt. Vor der Renault-Fahrerin fuhr ein LKW, auch von Lamspringe kommend, in Richtung Gehrenorde. Dieser LKW-Fahrer kann eventuell weitere sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen geben und er möge sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, melden.

