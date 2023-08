Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision zwischen Pkw und Motorradfahrer

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Im Schwalbenohl" hat sich am Dienstag (22. August) gegen 07:35 Uhr ereignet. Dabei befuhr eine 30-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr ein, in welchem sich zeitgleich bereits ein 49-Jähriger Kradfahrer befand. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell