Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Verkehrsschilder in Garage entdeckt - #polsiwi

Netphen (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.11.2022) sind in einer Garage in der Oberen Industriestraße in Netphen mehrere Verkehrsschilder entdeckt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Schilder in den vergangenen Wochen entwendet wurden.

Bei den Verkehrsschildern handelt es sich unter anderem um ein Ortsschild der Stadt Netphen und ein Stoppschild. Die Polizeibeamten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher. Die Ermittlungen zu den genauen Tatorten hat die Kriminalpolizei in Kreuztal übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell