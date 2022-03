POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Ratzeburg (ots) - 03. März 2022 | Kreis Stormarn - 02.03.2022 - Ahrensburg Am 02. März 2022 in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 19:00 Uhr kam es in der Christel-Schmidt- Allee in Ahrensburg zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Erdgeschosswohnung und durchwühlten diese. Die Täter entwendeten Schmuck. Die Schadenshöhe wird auf mehr als ...

