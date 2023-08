BPOLI-KA: (HD) Mann belästigt Reisende und attackiert Bundespolizisten

Wiesloch-Walldorf (ots) - Am Sonntagabend hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in der S3 am Bahnhof Wiesloch-Walldorf eine Frau körperlich angegriffen. Ein Reisender schritt ein. Gegen 22 Uhr stiegen die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf in die S3 Richtung Heidelberg ein. Im Zug kam es zwischen einem der Tatverdächtigen und der 37-jährigen Geschädigten zunächst zu einer ...

