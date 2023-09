Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Verursacherin entfernt sich

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 18. September 2023, 21:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr entstanden. Ein Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zur Unfallzeit befuhr eine 43-jährige Frau aus Belarus mit einem Tiertransporter die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Dreieck Stuhr löste sich ein Reifen samt Felge vom Sattelanhänger und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ein 55-jähriger Mann aus Soltau folgte dem Sattelzug mit einem VW und fuhr gegen den massiven Gegenstand. Anschließend kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der 55-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Am VW entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Die 43-Jährige setzte die Fahrt bis zu einem Parkplatz zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener fort.

Hier wurden sie und ihr defekter Sattelzug von der Polizei angetroffen. Bei der Begutachtung stellten die Beamten fest, dass neben dem verlorenen Reifen auch weitere Reifen erhebliche Mängel aufwiesen. Der Aufenthalt in einer Werkstatt war erforderlich.

Für die auf dem Sattelanhänger transportierten Tiere, mehr als 660 Ferkel, musste ein Ersatztransport beschafft werden. Darum kümmerten sich Verantwortliche des Veterinäramtes des Landkreises Diepholz. Die Umladung erfolgte noch am Vormittag von Dienstag, 19. September 2023. Erst danach konnte mit dem Transport des Sattelanhängers in eine Werkstatt begonnen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell