Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ölspur im Stadtgebiet

Schwelm (ots)

Am Sonntagnachmittag (04.03.2023) um 14:47 Uhr wurde die hauptamtliche Wachbesatzung der Feuerwehr zu einer Ölspur in die Graslake alarmiert. Vor Ort stellte die Besatzung des ausgerückten Kleineinsatzfahrzeuges fest, dass sich die Ölspur über die Graslake hinaus fortsetzte. Es fanden sich Ölflecken und Ölspuren in Kurvenbereichen in der Graslake, der Blücherstr., auf der Talstrasse, der Hattinger Str., der Gevelsberger Str. und der Wittener Str.

Zur Beseitigung wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Insgesamt war die Feuerwehr mit 13 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen zur Beseitigung der Ölverschmutzungen unterwegs. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 16:20 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell