FW-EN: Jahreshauptversammlung 2023 / Besondere Ehrung für Stadtbrandinspektor Hartmut Ziebs

Am Freitagabend (03.03.2023) freute sich Matthias Jansen der Leiter der Feuerwehr Schwelm gemeinsam mit seinem Vertreter Markus Kosch, dass etwa 160 Feuerwehrangehörige und Gäste zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm in die Mensa des Märkischen Gymnasiums gekommen waren. Nachdem die Jahreshauptversammlung zweimal wegen Corona ausfallen und 2022 verschoben und verkürzt werden musste, konnte sie erstmals wieder wie gewohnt und ohne besondere Schutzmaßnahmen stattfinden. Neben Angehörigen der Einsatzeinheiten freuten sich insbesondere auch die Ehrenabteilung, die Bigband und die Jugendfeuerwehr endlich wieder eine gemeinsame Jahreshauptversammlung durchführen zu können. In diesem Rahmen konnten Feuerwehrkameradinnen und -kameraden befördert und für besondere Leistungen geehrt werden. Neben den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr konnten Jansen und Kosch eine Vielzahl von Gästen begrüßen. Neben Bürgermeister Stephan Langhard, Beigeordnetem Marcus Kauke und Fachbereichsleiter Christian Rüth von Seiten der Verwaltung waren der stellvertretende Bürgermeister Peter Schier, die stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Sator und Vertreterinnen und Vertreter aller Ratsfraktionen der Einladung zur Jahreshauptversammlung gefolgt. Darüber hinaus konnte die Feuerwehr die Leiter benachbarter Feuerwehren, Vertreter der Hilfsorganisationen, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Christian Zittlau und weitere Ehrengäste begrüßen.

In seinem Grußwort unterstrich Bürgermeister Langhard die Notwendigkeit für gute Arbeits- und Rahmenbedingungen zu sorgen, um die Arbeit der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen zu gewährleisten. Er skizzierte den Planungsstand und das vorgesehene Vorgehen zur Modernisierung der drei Feuerwehrstandorte, dass mit Investitionen in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro verbunden ist und höchste Priorität bei Verwaltung und Politik genießt. Der schlechte Zustand der Standorte und die Unfallgefahren erfordern hier allerdings auch ein sehr schnelles Handeln. Darüber hinaus bezog Stephan Langhard klar Position zu den Vorkommnissen der Silvesternacht und stellte klar, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte keinesfalls geduldet werden kann und dass es notwendig ist, dass der Staat hier konsequent handelt und jeden dieser Fälle verfolgt. Dieses Thema griff auch der stv. Kreisbrandmeister Christian Zittlau in seinem Grußwort auf und forderte die Vertreter aus Politik und Gesellschaft auf, sicherzustellen, dass diese Straftaten verfolgt und bestraft werden aber auch, dass es keinerlei Toleranz oder Verständnis für die Verletzung oder Behinderung von Rettern geben darf. Darüber hinaus griff Zittlau die Leistungen der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes in Zusammenhang mit der Coronakrise, der Flutkatastrophe aber auch der Vorplanungen für Stromausfälle in Zusammenhang mit der aktuellen Energiekrise auf. Hier unterstützten sich die Feuerwehren des Ennepe-Ruhr-Kreises und stellten gemeinsam Einheiten für den überörtlichen Einsatz. Aber auch darüber hinaus arbeiten die Feuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis bei der Bewältigung größerer Einsätze gut und verlässlich zusammen.

Matthias Jansen griff in seinem kurzen Jahresrückblick viele Themen der Grußworte auf. Er wies auf die Dringlichkeit der Erneuerung der Standorte hin und bedankte sich bei Politik und Verwaltung für die Priorisierung der Projekte in Zusammenhang mit der Feuerwehr und die breite Unterstützung. In seinem Rückblick erinnerte er an die Grundausbildung, die unter erschwerten Rahmenbedingungen durch Corona, erfolgreich durchgeführt werden konnte. Bei den Einsatzzahlen wurde 2022 mit mehr als 780 Einsätzen ein Rekord erzielt. Diese hohe Einsatzzahl stellt eine extreme Belastung der ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte dar. Gleichzeitig ist die Personalsituation im Haupt- wie im Ehrenamt sehr angespannt. Auch die Jugendfeuerwehr hat unter Corona gelitten und in Summe Mitglieder verloren, so dass es derzeit freie Plätze gibt, die nicht besetzt werden können. Eine Entwicklung die die Feuerwehr sehr beunruhigt.

Ein wichtiger Teil der Jahreshauptversammlung war dann die Beförderung von Feuerwehrangehörigen. Dabei ließ es sich Bürgermeister Stephan Langhard nicht nehmen, jedem einzelnen zu gratulieren und sich für das Engagement in der Feuerwehr zu bedanken. In die Feuerwehr aufgenommen und zu Feuerwehrmännern bzw. -frauen wurden befördert: Leon Höpfner, Janina Krajnik, Nils Kuhnen, Titus Berkemeyer, Robert Hogrebe, Marius Dag, Luca Cengiz Mendi. Zu Oberfeuerwehrfrauen und -männern wurden befördert: Jessica Alfter, Patrick Haaß, Max Engelhardt, Björn Mollenkott und Jonas Bindzus. Zu Hauptfeuerwehrmännern: Timo Freiberg und Christoph Karwisch. Zu Unterbrandmeistern: Niclas Reuter, Tim Gräfingholt. Zum Brandmeister: Niklas Erlhoff (Jugendfeuerwehr, Löschzug Linderhausen). Zum Oberbrandmeister: Christian Schneider (Löschzug Linderhausen). Zum Brandoberinspektor: Jan Poschmann (Löschzug Winterberg). Da einige Kameradinnen und Kameraden nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen konnten, werden diese jetzt im Anschluss in den Diensten in ihren Einheiten befördert.

Neben Beförderungen stand auch die Ehrung von Feuerwehrangehörigen auf dem Programm der Jahreshauptversammlung. Hier wurden Christian Schneider, Dennis Adrian und Sebastian Müller (alle Löschzug Linderhausen) sowie Sven Ronge und Ulf Hammerschmidt (beide Löschzug Stadt) für 25-Jahre Dienst bei der Feuerwehr mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in silber geehrt. Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in gold für 35 Jahre Feuerwehrdienst wurde Hauptfeuerwehrmusiker Lars Reitze ausgezeichnet. Für besonders langjährige Feuerwehrzugehörigkeit konnten weitere Feuerwehrangehörige mit Ehrennadeln des Verbandes der Feuerwehren NRW ausgezeichnet werden. Unterbrandmeister Andreas Pera wurde mit einer Ehrennadel für 50-jährige Feuerwehrzugehörigkeit geehrt. Für 60 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft wurden Hauptfeuerwehrmann Reiner Rehrmann und Brandoberinspektor Rainer Maurer, der ehemalige Zugführer des Löschzuges Winterberg, geehrt. Alle drei Geehrten sind Mitglieder der Ehrenabteilung der Feuerwehr.

Unter dem Programmpunkt "Überstellung in die Ehrenabteilung" kam es dann noch zu einer besonderen und bisher in Schwelm einmaligen Ehrung. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde der ehemalige Leiter der Feuerwehr Stadtbrandinspektor Hartmut Ziebs vom Löschzug Stadt in die Ehrenabteilung überstellt aber vorher noch geehrt. Die Wehrführung und das Kommando der Feuerwehr hatten diese Ehrung vorgeschlagen und der Rat der Stadt Schwelm war dem Vorschlag der Feuerwehr gefolgt und hatte dazu einen einstimmigen Beschluss im Rahmen der letzten Ratssitzung gefasst. So konnte der Diplom Ingenieur und ehemalige Bezirksbrandmeister der Bezirksregierung Arnsberg und ehemalige Präsident sowie Vizepräsiden des Deutschen Feuerwehrverbandes zum Ehrenbrandmeister der Feuerwehr Schwelm ernannt werden, eine Ehrung, die bisher noch kein Feuerwehrangehöriger in Schwelm bekommen hat. In seiner Laudatio skizzierte Matthias Jansen noch einmal den Feuerwehr-Werdegang von Hartmut Ziebs und würdigte dessen Leistungen für die Feuerwehren in Deutschland, lobte aber auch die immer währende Verbundenheit von Ziebs zu seiner "Heimatfeuerwehr" in Schwelm. Zu dieser Ehrung konnte die Feuerwehr neben den bereits genannten Gästen weitere Ehrengäste und Weggefährten von Hartmut Ziebs begrüßen, die teilweise lange Anfahrten auf sich genommen hatten, um teilzunehmen, hierzu gehörten: Der Bezirksbrandmeister des Regierungsbezirks Arnsberg Uwe Wiedenbeck, der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der Feuerwehren NRW und Kreisbrandmeister des Kreises Siegen-Wittgenstein, der Geschäftsführer des Verbandes der Feuerwehren NRW Christoph Schöneborn sowie der Kreisbrandmeister des Kreises Olpe Christoph Lütticke. Sie alle ließen es sich nicht nehmen, Hartmut Ziebs persönlich zu gratulieren und die Ehrung mit ihm gemeinsam zu feiern. Vor stehend applaudierenden Feuerwehrangehörigen ernannte Bürgermeister Stephan Langhard Hartmut Ziebs zum Ehrenbrandmeister der Feuerwehr Schwelm und bedankte sich bei Ziebs für dessen Leistungen für das Feuerwehrwesen aber auch für dessen Verbundenheit und Unterstützung der Feuerwehr Schwelm, deren Leitung er viele Jahre inne hatte.

Im Anschluss an diese besondere Ehrung endete die Jahreshauptversammlung. Zum Ausklang gab es einen kleinen Imbiss und Getränke sowie die Möglichkeit zum Austausch, zum Netzwerken und zu gemeinsamen Gesprächen in der Mensa des Gymnasiums.

