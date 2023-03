Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder, Eulenweg

Schwelm (ots)

Am Dienstagabend (28.02.2023) um 23:32 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Eulenweg alarmiert. In einer Wohnung im 6. OG eines 8-geschossigen Mehrfamilienwohnhauses hatte der Rauchmelder ausgelöst. Da niemand die Tür öffnete verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zur Wohnung. In der Wohnung hatten aber weder Feuer noch Rauch zu der Auslösung des Melders geführt, vermutlich lag ein technischer Defekt vor. Der Rauchmelder wurde deaktiviert, die Wohnung wieder verschlossen und die Schlüssel an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 21 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 01:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell