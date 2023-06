POL-NE: Lkw auf L381 umgekippt

Neuss (ots) - Am Donnerstagmorgen (08.06.), gegen 05:00 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilien - Reihenhaus an der Straße "Am Weberfeld" in Neuss aus. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht und zwei leicht verletzte Bewohner aus dem Objekt gerettet werden. Sie wurden zur weiteren, medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Das Kriminalkommissariat 11 der ...

