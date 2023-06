Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schmuck und Tresor bei Einbruch in Kaarst entwendet

Bild-Infos

Download

Neuss / Kaarst (ots)

Unbekannte hebelten an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breite Straße in Neuss am Mittwoch (07.06.), zwischen 12:50 Uhr und 17:00 Uhr, die Wohnungstür auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung einer 31-Jährigen, wo sie die Räumlichkeiten durchwühlten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Seiteneingang eines Einfamilienreihenhauses an der Meerbuscher Straße in Kaarst war für Einbrecher kein Hindernis. Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte die Seitentür am Mittwoch (07.06.), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr, auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie alle Räume und entwendeten offensichtlich Schmuck und einen Tresor samt Inhalt. Im Vorfeld der Tatzeit konnte in Tatortnähe eine verdächtige Person beobachtet werden. Diese wird als männlich, zirka 170 - 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, schütterer dunkelbrauner Haarkranz, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und dunkler Hose beschrieben. Zudem sei dieser mit einem weißen Kleinwagen unterwegs gewesen.

Ob diese Person im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss geführt werden.

Ebenso bitten die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen, oder auch der Person und dem Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell