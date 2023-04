Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung ( kal )

Einbeck (ots)

In der Nacht vom 20.04.2023 auf den 21.04.2023, 01:28 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter /-innen einen Werbeanhänger einer Firma in der Hullerser Landstraße in Einbeck. Beschädigt wurden alle drei Scheiben des Werbeanhängers. Der dadurch entstandene Schaden wird auf ca. 750 Euro beziffert. Außerdem wurde der Anhänger quer über die Fahrbahn auf ein angrenzendes Grundstück gezogen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

