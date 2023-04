POL-NOM: Geschwindigkeitskontrolle am Freitagabend

Einbeck (ots) - Eine 47-jährige Einwohnerin aus einem Dasseler Ortsteil verkaufte über ein Internetportal Waren im Wert von 37,90 Euro. Obwohl die Waren an den Käufer übersandt wurden und dieser auch den Betrag an das Internetportal überwiesen hat, erhielt die Geschädigte bis zum heutigen Tage nicht den Verkaufspreis. Eine entsprechende Strafanzeige wurde deshalb gegen das Portal gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck ...

