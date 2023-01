Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Kenzingen: Brandstiftung an Fahrzeug - Zeugen gesucht hier: Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Umfangreiche Ermittlungen haben dazu geführt, dass das Kriminalkommissariat Emmendingen zwei Jugendlichen identifizieren konnte, die im Verdacht stehen, am 7.12.2022 ein vor einem Anwesen geparkten VW Bus in Brand gesetzt zu haben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Gegen die beiden 14 und der 15-Jährigen wird auch noch in weiteren Fällen ermittelt. Sie sind bereits in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und stammen aus unterschiedlichen Emmendinger Umlandgemeinden. Die Ermittlungen dauern an.

------------------------------------------------------------------ Erstmeldung:

POL-FR: Kenzingen: Brandstiftung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg Am Mittwochnachmittag, 07.12.2022, gegen 16.30 Uhr hatten Unbekannte ein auf einem Privatgrundstück in der Tichstraße in Kenzingen abgestellten VW Bus in Brand gesetzt. Trotz der schnellen Brandbekämpfung der Freiwilligen Feuerwehr Kenzingen brannte die Front des Fahrzeuges komplett aus. Es entstand Totalschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe.. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wurden drei Jugendliche gesehen, welche in Richtung Rotenbergstraße wegrannten. Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

