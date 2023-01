Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Inzlingen: Auffahrunfall auf Autobahn A 98 - vier Leichtverletzte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters befuhr am Montag, 23.01.2023, gegen 11.20 Uhr, die Autobahn A 98 von der Anschlussstelle Lörrach Ost kommend in Richtung Autobahndreieck Hochrhein, als er zwischen der Holzmatttalbrücke und der Dultenaugrabenbrücke wohl wegen eines Rotlichtes der Lichtzeichenanlage fast bis zum Stillstand abbremste. Ein hinter dem Kleintransporter fahrender weißer Pkw konnte noch auf die linke Fahrspur ausweichen und soll an dem Kleintransporter vorbeigefahren sein. Der nächste hinter dem Kleintransporter fahrende Pkw bemerkte dies zu spät und die 55-jährige Fahrerin sei fast ungebremst auf den Kleintransporter aufgefahren. Die 55-jährige Pkw-Fahrerin, deren 61-jährige Mitfahrerin, der 36-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie dessen 70-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 11.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Feuerwehr war auch mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Ebenso wird der Fahrer des weißen Pkw gesucht, welcher gerade noch Überholen konnte. Diese mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell