Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 89-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Radfahrer tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Tödliche Verletzungen erlitten hat eine 89-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer am 23.01.2023 in der Sedanstraße in Freiburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 23-jährige Radfahrer um circa 10.40 Uhr die Sedanstraße in westliche Richtung, als die Fußgängerin kurz nach der Kreuzung Sedanstraße/Moltkestraße die Fahrbahn betrat, um die Straße zu überqueren. Es kam zur Kollision zwischen der Frau und dem Radfahrer. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt. Die 89-jährige Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort noch am selben Tag ihren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel 0761 882 3100 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell