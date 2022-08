POL-MS: Radfahrer flüchtet nach Unfall am Hohen Heckenweg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend (01.08., 18:00 Uhr) an der Pantaleonstraße in Roxel in eine leerstehende Gaststätte eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten drei Jugendliche die Eingangstür der Gaststätte gewaltsam aufgebrochen und Leergut entwendet. Eine aufmerksame Zeugin entdeckte die offene Tür und sah die Jugendlichen auf ...

mehr