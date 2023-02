POL-PDNW: PI Grünstadt - Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Altleiningen (ots)

Am 15.02.2023 gegen 13:00 Uhr kam es auf der K31 zwischen Altleiningen/Kleinsägmühlerhof und Höningen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K31 vom Kleinsägmühlerhof kommend in Fahrtrichtung Höningen. Die Pkw-Fahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde die 33-Jährige schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Außerdem wurden ein auf der Rückbank befindlicher Säugling sowie ein 5-jähriges Kind leicht verletzt. Alle drei Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12000,-EUR. Die K31 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Es kamen ein Rettungshubschrauber und zwecks Unfallaufnahme eine Drohne der Polizei zum Einsatz. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter bestellt.

