POL-SE: Elmshorn - Brand einer Gartenlaube - Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht aus

Bad Segeberg (ots) - In der soeben gelöschten Erstmeldung von 12:01 Uhr war ein Fehler hinsichtlich des Tatzeitraums enthalten. Der Diebstahl ereignete sich tatsächlich bereits zwischen Montag- und Mittwochabend, dem 21. und 23. November 2022 im Hagenwisch in Halstenbek. Der champagnerfarbene Hyundai Tucson mit Hamburger Kennzeichen stand auf einer Parkfläche in der ...

mehr