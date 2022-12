POL-SE: Halstenbek - Hyundai im Hagenwisch entwendet - Korrekturmeldung

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, den 07.12.2022, ist es in der "Bundesstraße" in Seeth-Ekholt nahe der Seether Straße zu zwei Einbruchsversuchen in Reihenhäuser gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen versuchten Unbekannte zwischen 02:00 und 03:00 Uhr in die Wohnhäuser zu gelangen, scheiterten allerdings. Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn nahm in diesem Zusammenhang zwei Strafanzeigen auf. ...

