Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Jugendliche flüchten mit Kraftrad vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Zwei Jugendliche flüchteten am Samstag auf einem Kraftrad vor einer Polizeikontrolle und lieferten sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten.

Am Samstagabend gegen 17:55 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Ettlingen in der Langen Straße in Schluttenbach ein mit zwei Personen besetztes verdächtiges Kraftrad auf. Als der Fahrer und sein Sozius daraufhin kontrolliert werden sollten, flüchteten die beiden jungen Männer mit hoher Geschwindigkeit in ein Waldgebiet in Richtung Rimmelsbacher Hof. Wenig später stellten Polizeibeamte das Duo schließlich auf der Landesstraße 613 zwischen Völkersbach und Schöllbronn und beendeten die riskante Fahrt. Gegen beide Männer wurden Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zeugen der gefährlichen Fahrt oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243 3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell