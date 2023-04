POL-KA: (KA) Karlsruhe - Speedmarathon 2023 - Rund 800 Verkehrssünder im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe erwischt

Karlsruhe (ots) - Einbrecher verschafften sich am Freitag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Tiefenbach und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Diebe zwischen 10:00 Uhr und 20:25 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere eines Hauses in der Hambergstraße. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen Schmuck sowie Bargeld im ...

