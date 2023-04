Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Festnahme nach Einbruch in Asylunterkunft - mutmaßlicher Täter in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntagmittag ein 26 Jahre alter Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden, der Haftbefehl erließ. Dem Mann wird ein Wohnungseinbruchdiebstahl vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Tatverdächtige am Samstagabend gegen 23:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bruchsaler Straße in Forst kontrolliert. Dabei fanden die Beamten in einem Rucksack ein mutmaßlich gestohlenes Notebook und stellten es zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sicher. Noch in derselben Nacht erstattete der rechtmäßige Besitzer des Notebooks beim Polizeirevier Bruchsal eine Diebstahlsanzeige, nachdem sein Computer am Vortag aus seinem Wohnraum in einer Asylunterkunft in Bruchsal entwendet worden war. Der Beschuldigte steht nun im Verdacht, unberechtigt in die Wohnung des 57-jährigen Geschädigten eingedrungen und dessen Notebook gestohlen zu haben. Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalpolizei Karlsruhe geführt.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Manuel Kunz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell