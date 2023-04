Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230420 - 0451 Kelkheim/ Frankfurt: Dreiste Betrüger erfolgreich - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(mk) Am Dienstag waren dreiste Betrüger bei einer 81-Jährigen aus Kelkheim erfolgreich, wodurch diese einen finanziellen Schaden erlitt.

Im vorliegenden Fall kontaktierten die Betrüger die Seniorin am 18.04.2023 telefonisch und gaben sich abwechselnd als Polizeibeamte, Tochter und Staatsanwältin aus. Der 81-Jährigen wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft müsse. Die Haft könne jedoch durch Vorlage einer Kaution abgewendet werden. Im weiteren Verlauf begab sich die Seniorin letztendlich in die Heiligkreuzgasse in Frankfurt am Main und übergab dort Goldmünzen und Schmuck an einen der Täter (ca. im Zeitraum zwischen 15:15 und 15:45 Uhr). Erst anschließend fiel der Betrug auf.

Der Täter, an den der Schmuck übergeben wurde, soll laut der Geschädigten ca. 1,75 groß und 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Während der Tat war er dunkel bekleidet und trug eine FFP2-Maske. Des Weiteren führte er eine grüne, bunte, zugeknotete Einkaufstasche mit sich.

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen unter der Telefonnummer 0611/ 345 - 1041 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell