Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Verbandsversammlung des KFV Bodenseekreis 2023

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Friedrichshafen (ots)

Am Samstag den 1. April 2023 fand die turnusgemäße Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Bodenseekreis e.V. im Dorfgemeinschaftshaus in Friedrichshafen-Schnetzenhausen statt. Nachdem die Kreisjugendfeuerwehr unter Kreisjugendfeuerwehrwart Daniel Löhle ihre davor stattfindende Hauptversammlung beendet hatte, konnten kurz nach 20 Uhr die Versammlung der Aktiven beginnen. Unter musikalischer Begleitung von Abordnungen der drei Spielmannszüge der Feuerwehren Meckenbeuren-Kehlen, Markdorf und Überlingen wurde die Fahne des Kreisfeuerwehrverbands von der Feuerwehr Salem, an die Feuerwehr Sipplingen übergeben, die diese nun für ein Jahr in ehrenvoller Obhut behält und bei besonderen Gelegenheiten mit ihrer Fahnenabordnung präsentiert. Verbandsvorsitzender Martin Schweitzer begrüßte alle Anwesenden, insbesondere auch die Gäste. Die Landtagsabgeordneten August Schuler und Klaus Hoher, Oberbürgermeister Jan Zeitler aus Überlingen, sowie Bürgermeister Dieter Stauber aus Friedrichshafen, Bürgermeister Arman Aigner aus Eriskirch, stellv. Bürgermeister Jörg Schirm aus Owingen und Bürgermeister Daniel Heß aus Stetten, in Personalunion auch als Mitglied des Verbandsausschusses, zeigten durch Ihre Anwesenheit großes Interesse an der Arbeit des Kreisfeuerwehrverbands. Das Landratsamt war durch Kreisbrandmeister Alexander Amann, sowie durch stellv. Kreisbrand-meister Dagobert Heß vertreten. Bürgermeister Dieter Stauber begrüßte die Versammlung und drückte seine Freude aus, dass die Verbandsversammlung in Friedrichshafen stattfindet. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen Feuerwehrleuten für ihr Engagement und insbesondere auch bei seiner Feuerwehr Friedrichshafen für das Ausrichten der Veranstaltung und das Bewirten. Nach dem Feststellen der Beschlussfähigkeit der Versammlung, von 99 zulässigen Delegierten aus den Feuerwehren waren immerhin 89 anwesend, berichtete Vorsitzender Martin Schweitzer über die Aktivitäten des Verbandes und die Tätigkeit des Vorstandes im letzten Jahr. 2022 wurde unter anderem die dringende Aktualisierung und Modernisierung der Verbandssatzung angegangen. So wird in der neue Fassung auch die Möglichkeit von Online-Sitzungen und -Wahlen vorgesehen sein. Des weiteren wird auch der Vorstand und Verbandsausschuss leicht umgegliedert, so dass zielgerichteteres Arbeiten möglich wird. Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu 11 Sitzungen, der Verbandsausschuss traf sich zwei Mal. Darüber hinaus nahmen die Mitglieder des Vorstands an zahlreichen Jahreshauptversammlungen und Übungen der Feuerwehren teil, sowie an Präsidiumssitzungen des Landesfeuerwehrverbands und vielen weitere wichtige Veranstaltungen. Das 50jährige Bestehen des im Jahre 1973 gegründeten Kreisfeuerwehrverbands Bodenseekreis e.V. soll im Jahre 2023 würdig gefeiert werden. Die Vorbereitungen für das Festwochenende am 17. und 18. Juni. laufen bereits auf Hochtouren. Kreisbrandmeister Amann berichtete aus seinem Sachgebiet Brand- und Bevölkerungsschutz im Landratsamt insbesondere über die Personalentwicklung in den Feuerwehren. Nachdem die Anzahl der Feuerwehrangehörigen in den Jahren 2019 bis 2021 nahezu gleich blieb, konnte in 2022 ein leichter Anstieg der Mitgliedszahlen auf 2343 Feuerwehrangehörige im Landkreis verzeichnet werden. 2022 konnten im Bodenseekreis, nach der Stagnation in den Coronajahren, wieder 38 Kreis-Lehrgänge, wie Grundausbildungen, Lehrgänge für Sprechfunker und Atemschutzgeräteträger, etc. durchgeführt werden, bei denen insgesamt 631 Feuerwehrangehörige ausgebildet wurden. Die wichtigen Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule können nach wie vor nur in zu geringem Umfang wahrgenommen werden, da es von dort viel zu wenig Lehrgangsangebote gäbe, so Amann. Nach dem Kassenbericht und den Erläuterungen dazu, die Kassierer Kai Kreuzer vortrug, konnte dieser, ebenso wie der gesamte Vorstand, auch von der Versammlung für das vergangene Jahr entlastet werden. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt, war die Abstimmung über die neue Fassung der Satzung des Verbands, die von der Versammlung einstimmig angenommen wurde. Gegen Ende der Versammlung konnte Vorsitzender Martin Schweitzer noch verdiente Feuerwehr-leute ehren. Die Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbands wurde verliehen an Max Jörg (Freiwillige Feuerwehr Frickingen), Christian Müller und Jochen Sauter (beide Feuerwehr Friedrichshafen). Die Ehrenmedaille in Gold des LFV erhielt Thomas Ritsche von der Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf. Tobias Sommer von der Feuerwehr Friedrichshafen bekam als Bundes-Auszeichnung das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV) verliehen. Der scheidende Kommandant der Feuerwehr Meersburg Hartmut Schucker bekam von Martin Schweitzer den traditionellen Ehrenkrug überreicht.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell