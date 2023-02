Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Kreisfeuerwehrverband schliesst Kooperationsvereinbarung mit ProSana Gesundheitszentrum

Bild-Infos

Download

Überlingen (ots)

Körperliche Fitness ist im Feuerwehralltag sehr wichtig, um zuverlässig einen Einsatzerfolg zu erzielen und auch anstrengende Einsätze gut bewältigen zu können. Eine Aufgabe des Kreisfeuerwehrverbands, als Interessenvertretung seiner Mitgliedsfeuerwehren im Bodenseekreis, ist es, das Feuerwehrwesen zu fördern und die Feuerwehren zu unterstützen. Nachdem schon eine freiwillige Feuerwehr mit dem in Überlingen ansässigen und mit vier Standorten im Kreis vertretenen Fitness-Unternehmen ProSana eine Kooperation geschlossen hatte, lag es nahe, dass sich der Verband für eine Ausweitung einer Kooperation für alle Feuerwehren im Bodenseekreis einsetzt.

Wir freuen uns, dass wir den Inhaber und Geschäftsführer von Prosana, Jens Veitinger, für diese kreisweite Kooperation mit den Feuerwehren gewinnnen konnten. ProSana bietet nun allen Feuerwehrangehörigen im Bodenseekreis einen besonders günstigen Trainings- und Fitness-Vertrag an, der sich durch sehr angenehmen Konditionen auszeichnet. So wäre er auch monatlich wieder kündbar. Genutzt werden können alle vier modernen Fitness-Studios des Unternehmens in Überlingen, Owingen, Salem und in Markdorf. Für Informationen über die genauen Konditionen und den Umfang des Feuerwehr-Vertrags kontaktieren Sie bitte, die Fa. Prosana in Überlingen direkt.

Für ProSana war es wichtig, ein Zeichen der Anerkennung für alles das, was speziell die freiwillige Feuerwehr leistet, zu setzen. Ein Zeichen des Dankes für den uneigennützigen, aufopferungsvollen und besonders ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Mitmenschen, wie ProSana-Fitnessleiter Sebastian Zschockelt ausführt. Es sei wichtig, die Achtung und den Respekts für die gelebten Ideale und moralischen Wertvorstellungen, die hinter der Entscheidung stehen, der freiwilligen Feuerwehr beizutreten, auch zu zeigen.

So soll diese Kooperation ein Zeichen der Wertschätzung sein für die Bereitschaft das Risiko, die Verantwortung und die Entbehrungen in Kauf zu nehmen, die der Feuerwehrdinst mit sich bringt.

Das Team von ProSana freut sich darauf, seine Expertise in den Dienst der freiwilligen Feuerwehr zu stellen, um gemeinsam für mehr Vitalität, Leistungsfähigkeit und Wohlgefühl zu sorgen, denn so ist für sie eine Gelegenheit, den freiwilligen Feuerwehrfrauen und -männern persönlich etwas Gutes zu tun.

KFV-Vorsitzender Martin Schweitzer, der den Kooperationsvertrag mit ProSana zusammen mit Jens Veitinger unterzeichnete, hofft, dass viele Feuerwehrangehörige dieses Angebot annehmen, sich so für den Übungs- und Einsatzdienst wappnen und auch allgemein Spass finden, etwas mehr für Ihre Gesundheit zu tun.

Kontaktadresse ProSana:

ProSana Gesundheitszentrum Überlingen Fitness | Physiotherapie Obertorstraße 28 88662 Überlingen Telefon: +49 (0)7551 4923 E-Mail: info@prosana.fitness Internet: www.prosana.fitness

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell