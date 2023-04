Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230419 - 0449 Bundesautobahn 5: Schwerer Unfall - Kind verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am heutigen Morgen (19.04.2023) wurde bei einem Verkehrsunfall auf der A5 ein Kind schwer verletzt. Der 12-jährige Junge kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Mehrere Autos waren zuvor zwischen dem Westkreuz Frankfurt und der Anschlussstelle Westhafen aufeinander aufgefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen war gegen 06:45 Uhr eine 49-jährige Frau auf der A5 in Richtung Basel unterwegs, als vor ihr der Verkehr stockte. Die Audi-Fahrerin, die sich auf der mittleren Fahrspur befand, bremste ihr Auto ab. Ein nachfolgender Mercedes Sprinter fuhr allerdings auf das Heck des Audi auf. Die 49 Jahre alte Frau und der 67-jährige Fahrer des Kleintransporters blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. In der Folge prallte noch ein 59-jähriger Mann mit seinem Peugeot auf den Sprinter. Der Fahrer erlitt ebenfalls keine Verletzungen.

Jedoch wurde ein 12-jähriger Junge, der bei dem Zusammenstoß in dem Transporter saß, am Kopf verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber verbrachte den Jungen in ein Krankenhaus. An den verunfallten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf über 30.000 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

