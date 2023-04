Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230419 - 0447 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Crack sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Im Rahmen einer Personenkontrolle stellten Polizeibeamte des 4. Reviers am gestrigen Dienstag, den 18. April 2023, bei einem 52-jährigen Mann in der Münchener Straße rund 10 Gramm Crack sicher, was bis zu 1.000 Konsumeinheiten entspricht. Das Rauschgift hatte dieser in bereits verkaufsfertigen Portionen einstecken. In der Folge eröffneten die Beamten dem wohnsitzlosen Mann seine Festnahme und legten ihm Handfesseln an. Sie verbrachten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Der 52-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell