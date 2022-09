Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung Brand der Schützenhalle in Oberzissen

Oberzissen (ots)

Oberzissen. In den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehren der VGV Brohltal zu einem Brand an der Schützenhalle in Oberzissen alarmiert. Vor Ort war aufgrund eines technischen Defekts der Warmwasserboiler und der angrenzende Stromkasten in Brand geraten. Der Brand griff auf die Hallendecke über; während der Löscharbeiten ist das Dach teilweise eingestürzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde durch die Feuerwehr ein Alarm über Katwarn ausgelöst, der mittlerweile schon wieder revidiert wurde. Fenster und Türen können wieder geöffnet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell