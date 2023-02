Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (23. Februar) gegen 06:40 Uhr an der Kreuzung "Am Wassertor / Am Zollstock" sind zwei Frauen im Alter von 62 und 23 Jahren verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr die Straße "Am Zollstock" und stieß beim Linksabbiegen in die Straße "Am Wassertor" mit dem entgegenkommenden Pkw einer 62-Jährigen zusammen. Die Fahrerin sowie ihre Beifahrerin kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Pkw der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand an beiden ein Totalschaden. Die Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell