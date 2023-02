Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Diebstähle in Hünsborn

Wenden (ots)

In der Nacht von Dienstag (21. Februar) auf Mittwoch (22. Februar) haben Unbekannte aus zwei Garagen in der Karl-Arnold-Straße sowie am Südring Pedelecs und weitere Wertgegenstände gestohlen.

Am Südring drangen die Täter vermutlich über ein Fenster in eine verschlossene Garage ein. Aus dieser entwendeten sie ein blau-graues E-Bike der Marke Raymon, Modell TrailRay E-8.0, in einem Wert von rund 4000 Euro sowie ein blau-grau-schwarzes Pedelec der Marke Raymon, Modell HardRay E-Nine 6.0, im Wert von 3000 Euro. Daneben nahmen die Täter noch Werkzeuge mit. Insgesamt entstand hoher Sachschaden. Auch am Südring drangen Unbekannte in derselben Nacht in eine unverschlossene Garage ein und stahlen ein graues E-Bike der Marke Conway, Modell E Cairon C429, im Wert von rund 2700 Euro.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell