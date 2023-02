Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei zieht positive Karnevals-Bilanz

Kreis Olpe (ots)

Die Session ist vorbei. Nach dem coronabedingten Karnevals-Ausfall der letzten Jahre blickte auch die Polizei vor den "jecken Tagen" durchaus gespannt auf die närrische Zeit. Am Aschermittwoch zieht die Kreispolizeibehörde Olpe jedoch ein weitestgehend positives Fazit. Es gab nur wenige Straftaten, die mit den Karnevalstagen in Verbindung zu bringen sind. Und auch die Umzüge verliefen kreisweit störungsfrei. Tausende Menschen feierten den Karneval weitestgehend friedlich. Nur vereinzelt gab es in den Karnevalshochburgen des Kreises Olpe Anlass zum polizeilichen Einschreiten. Insgesamt wurden neun Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Hinzu kommen zwei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, da im Zuge einer Veranstaltung bei zwei Personen Messer während der Einlasskontrolle aufgefunden wurden. Außerdem wurden drei Platzverweise ausgesprochen und zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen. In Attendorn erstattete eine junge Frau am Dienstag Anzeige wegen sexueller Belästigung. Insgesamt war die Polizei mit Kräften an allen Tagen vor Ort präsent. Während des Karnevalsumzuges in Attendorn wurde die Kreispolizeibehörde Olpe zudem durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Bonn unterstützt.

