Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am Freitag (17. Februar) hat sich auf der B 55 in Drolshagen ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind ereignet. Dabei bog ein 64 Jahre alter Autofahrer von dem Parkplatz eines Supermarktes nach links, in Richtung Ortsmitte, auf die Bundesstraße ein. Zeitgleich lief ein Sechsjähriger auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kind. Der Junge kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

