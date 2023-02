POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer

Attendorn (ots) - Am Dienstag (14. Februar) hat sich gegen 16:50 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Elektronikgeschäft in der Finnentroper Straße in Attendorn ereignet. Dabei entwendete ein 36 Jahre alter Mann mehrere hochwertige Kopfhörer aus dem Ladenbereich und passierte den Ausgang, ohne die Ware zu bezahlen. Als der akustische Alarm auslöste, flüchtete der Täter zunächst. Zwei Zeugen folgten dem Mann. Sie holten ...

