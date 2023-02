Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Attendorn (ots)

Am Sonntag (19. Februar) hat sich gegen 14:15 Uhr auf der L 539 zwischen Attendorn und Olpe ein Verkehrsunfall ereignet. Ein dunkler Sportwagen der Marke Audi und ein VW Polo befuhren zunächst nebeneinander die zweispurige Straße aus Attendorn kommend, vorbei an der JVA Attendorn, in Richtung Olpe. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren beide Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Im Einmündungsbereich der "Ihnestraße" kollidierte der 26-jährige Polo-Fahrer dann zunächst mit dem Bordstein einer Verkehrsinsel und anschließend mit einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Der beteiligte Audi setzte seine Fahrt in Richtung Olpe fort. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Erste Ermittlungsergebnisse konnten nicht ausschließen, dass es sich bei dem Geschehen um ein "verbotenes Kraftfahrzeugrennen" gehandelt haben könnte. Daher beschlagnahmten die Polizeibeamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein des 26-Jährigen. Eine entsprechende Anzeige wurde geschrieben.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Hinweise auf den flüchtigen Pkw sowie weitere Zeugen. Diese wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4120.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell