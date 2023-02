Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 36-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag (23. Februar) gegen 7 Uhr auf der B 54 zwischen Olpe und Rhode ereignet. Dabei befuhren zwei Pkw-Fahrer, 36 und 38 Jahre alt, hintereinander die Straße. In Höhe der Abfahrt in Richtung Olpe wechselte plötzlich ein Lastwagengespann über den Sperrstreifen auf die Fahrbahn. Daraufhin bremste der vorderste Pkw-Fahrer sein Auto stark ab, der ihm folgende Fahrzeugführer fuhr daraufhin auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 36-Jährige verletzt. Er wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

