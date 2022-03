Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Erstes Partywochenende in diesem Jahr - nicht alle blieben friedlich

Leipziger Hauptbahnhof (ots)

So kam es in den frühen Morgenstunden des Samstags zu einer wechselseitigen Körperverletzung am Hauptbahnhof in Leipzig. Vermutlich kamen zwei Personengruppen von ihrer ersten Partynacht zurück und wollten sich noch im Hauptbahnhof stärken. Beim Aufeinandertreffen der zwei alkoholisierten Gruppen, bahnte sich zunächst ein verbaler Streit an, um den zurückgelassenen Müll der einen Gruppe. Im Anschluss flogen Fäuste und Tritte. Während der Schlägerei wurde noch eine Umhängetasche entwendet. Ob diese dem Opfer geraubt wurde, ist Bestandteil weiterer Ermittlungen. Alle Tatverdächtigen konnten durch die hinzugezogenen Bundespolizeikräfte gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung eines Beschuldigten wurde zusätzlich noch Betäubungsmittel aufgefunden. Die Bundespolizei leitete wegen des Verdachts des Raubes und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 18- jährigen Deutschen ein Ermittlungsverfahren ein. Weiterhin wurde gegen ihn und weiteren fünf Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

