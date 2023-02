POL-OE: Trickbetrug mit Wechselgeld

Wenden (ots) - In der Nacht von Dienstag (21. Februar) auf Mittwoch (22. Februar) haben Unbekannte aus zwei Garagen in der Karl-Arnold-Straße sowie am Südring Pedelecs und weitere Wertgegenstände gestohlen. Am Südring drangen die Täter vermutlich über ein Fenster in eine verschlossene Garage ein. Aus dieser entwendeten sie ein blau-graues E-Bike der Marke Raymon, Modell TrailRay E-8.0, in einem Wert von rund 4000 ...

