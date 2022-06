Konken (ots) - Am 11.06.2022 um 01:45 Uhr wurde ein Milchautomat in der Hauptstraße Konken durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Insgesamt liegt die Schadenshöhe im vierstelligen Eurobereich. Es konnten Spuren am Tatobjekt festgestellt und gesichert werden. Zeugen der Tat werden dennoch gebeten sich mit der Polizei Kusel in Verbindung zu setzen, 06381-919-0 oder per ...

mehr