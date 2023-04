Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Tatverdächtige nach räuberischer Erpressung auf Taxifahrer gestellt

Karlsruhe (ots)

Drei Männer verließen am Sonntagmorgen ein Taxi, ohne die Fahrt zu bezahlen. Als der Taxifahrer versuchte die Flüchtenden festzuhalten, wurde er von diesen verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Männer in den frühen Morgenstunden mit dem Taxi von einer Diskothek in Bruchsal nach Kleinsteinbach. Als sie gegen 05:55 Uhr ihr Ziel erreicht hatten, verließen die Fahrgäste offenbar fluchtartig das Fahrzeug und rannten ohne zu bezahlen davon. Der 46-jährige Taxifahrer versuchte daraufhin einen der Täter an der Flucht zu hindern, indem er diesen festhielt. In der Folge riss sich der Tatverdächtige jedoch los und stieß den Geschädigten zur Seite. Hierdurch kam der 46-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Rücken sowie an Armen und Beinen zu.

Die Polizei nahm wenig später bei der umgehend eingeleiteten Fahndung drei Tatverdächtige im Alter von 26, 31 und 33 Jahren vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

